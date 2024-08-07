Школу на 900 мест в ЖК «Томилино Парк» Люберец поставили на кадастровый учет

На кадастровый учет поставили школу для 900 учеников в Люберцах. Образовательное учреждение в ЖК «Томилино Парк» откроют к 1 сентября. Школу построили в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования. Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В новой трехэтажной школе площадью 12,3 тыс. кв. метров запроектированы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские. Для первоклассников в здании оборудованы игровые и спальни, где дети смогут проводить тихий час. Для школьных выступлений и мероприятий предусмотрен большой актовый зал. В здании имеются кабинеты психолога, логопеда и медицинский блок, а при входе разместились помещения охраны и пожарного поста. Также здесь создали места для тихого отдыха, площадки для подвижных игр и учебно-опытный участок с полевыми и овощными культурами.

Жилой комплекс «Томилино Парк» расположен в Московской области, недалеко от МКАД и станции метро «Котельники». Проект соседствует с Томилинским лесопарком — заповедником площадью 3,5 га, где можно прогуляться по экотропам или устроить пикник. Всего в проекте «Томилино Парк» предусмотрено несколько очередей жилых домов, четыре детских сада на 360 мест каждый и три школы суммарно на 3 100 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.