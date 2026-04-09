Школу на 825 мест в Королеве достроят летом 2026 года

Строительство новой школы на 825 учеников в микрорайоне Первомайский в Королеве завершат во втором квартале 2026 года. Сейчас на объекте ведут внутреннюю отделку, монтаж инженерных систем и благоустройство территории. Готовность здания составляет 85%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Четырехэтажную школу площадью более 12,5 тыс. кв. метров начали строить осенью 2022 года. Учебное заведение рассчитано на 825 мест для учеников с 1 по 11 классы. Первых школьников планируют принять в сентябре 2026 года.

В здании разместят просторные классы и специализированные кабинеты. Предусмотрен блок мастерских для уроков труда, включая классы кулинарии, обработки металла, столярные и швейные помещения. Кабинеты физики и химии оснастят лаборантскими, также оборудуют современные аудитории информатики и отдельный блок для изучения иностранных языков.

Для занятий спортом оборудуют большой и малый физкультурные залы, а для мероприятий — актовый зал на 300 мест. Кухонный блок будет работать на сырье по полному циклу и включит горячий, холодный, мясорыбный и овощной цеха. Здание адаптируют для маломобильных граждан в соответствии с требованиями доступной среды.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.