Школу на 500 мест возводят в ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского округа

В жилом комплексе «Парк Апрель» Наро-Фоминского городского округа продолжается строительство школы на 500 мест, получившей название «АпрелиУМ». Она станет уникальным образовательным пространством всестороннего развития с упором на математические дисциплины и творческое развитие учеников. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Помимо базовых дисциплин, здесь появятся мастерские и специализированные кабинеты для изучения различных наук и искусств. Программы дополнительного образования позволят получить первичные профессиональные навыки в графическом дизайне и веб-дизайне. Интеграция технологий и творческого подхода в учебный процесс поможет стимулировать учащихся к развитию и раскрытию потенциала в области креативных индустрий.

В рамках соглашения с русской школой искусств и колледжем «ГРАНДБАЛЕТ» ученики смогут заниматься хореографией по лицензированной программе и по окончании обучения получить диплом профессионального образования государственного образца. Для этого образовательное учреждение будет оснащено специализированным балетным классом.

Также проектом предусмотрены два спортивных зала общей площадью 682 кв. метра и актовый зал на 300 мест для проведения мероприятий.

Уже определен руководитель будущего образовательного учреждения — директором назначена Ольга Николаевна Чернилевская, кандидат педагогических наук, доцент, победитель и финалист престижных профессиональных конкурсов.

«Наши образовательные учреждения — это пространство возможностей, где традиции и инновации, интеллект и творчество, экспериментальность и безопасность работают как единый механизм успеха ребенка в творчестве, в профессии, в жизни. Мы верим, что каждый ребенок уникален, и поможем ему раскрыть этот потенциал и внести свой вклад в культурное и экономическое развитие страны», — отметил управляющий партнер ФСК Family Борис Цыркин.

«Парк Апрель» от ФСК Family (входит в ГК ФСК) — жилой комплекс комфорт-класса, включающий в себя квартиры в современных малоэтажных домах, таунхаусы с собственными участками, закрытые дворы с ландшафтным дизайном и развитую инфраструктуру: детский сад, школу, торговый центр, спортивные и детские площадки, велодорожки и прогулочные зоны. На центральном бульваре расположен комплекс спортивных и арт-объектов, в том числе крытая театральная сцена, уличная библиотека и площадка для игр в настольный теннис и петанк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.