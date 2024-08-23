Школу на 1,5 тыс мест в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа поставили на кадастр

На кадастровый учет поставили школу для 1 500 учеников в Ленинском городском округе. Образовательное учреждение в ЖК «Восточное Бутово» откроют ко Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Соцобъект в рамках КРТ построил девелопер компания ПИК — за счет внебюджетных источников финансирования.

Объект оперативно поставили на кадастровый учет благодаря работе управления Россреестра и министерства жилищной политики Подмосковья.

Школа расположена по адресу: Московская область, г. о. Ленинский, рп. Боброво, ул. Лесная. дом 16. кр. 2. Общая площадь учебного заведения более 17 тыс. кв. метров, проектом предусмотрены 60 классов — начального и общего образования. В здании организуют библиотеку, читальные залы с возможностью проведения кружков, просторный актовый зал, столовую, медицинский блок. Спортивное обучение представлено двумя спортивными залами с раздевалками, санузлами и душевыми, помещениями для хранения инвентаря и классом хореографии. На прилегающей территории расположены площадки для занятий спортом и школьный стадион с футбольным полем и площадкой для игры в волейбол и баскетбол.

ЖК «Восточное Бутово» строится в Ленинском городском округе. В квартале открылись: пять детских садов из десяти запланированных и одна школа из четырёх. Внутри жилого комплекса будет две поликлиники, одна уже работает. В закрытых дворах-парках не будет автомобилей — в проекте многоуровневый паркинг, чтобы сделать район ещё более комфортным и безопасным для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.