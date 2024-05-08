Школу на 1,5 тыс мест в ЖК «1-й Лермонтовский» Люберец поставили на кадастр

В ЖК «1-й Лермонтовский» городского округа Люберцы на кадастровый учет поставили школу на 1 500 мест. Свои двери учебное заведение откроет 1 сентября, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Образовательное учреждение возвели в рамках комплексного развития территории.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области.

Образовательное учреждение возводилось по индивидуальному проекту с использованием монолитной технологии. Здание разделено на два блока — для начальной и средней школы соответственно. Каждый из них имеет свой входной вестибюль. Для учеников начальной школы возвели спортивный и хореографический залы. Блок среднего образования занимает западную часть здания, где разместились еще два спортивных зала, а также тренажерный и хореографический залы.

ЖК «1-й Лермонтовский» — современный комплекс, который состоит из пяти жилых домов, школы и детского сада.

Концепция проекта построена на творчестве поэта и писателя Михаила Лермонтова. Отсылку к произведениям автора можно увидеть в элементах оформления ЖК, интерьерах входных групп и благоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.