Школу на 1,5 тыс мест в рамках КРТ возводят в подмосковном ЖК «Жулебино парк»

Школу для 1 500 учеников строят в ЖК «Жулебино парк». На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Здесь уже открыт детский сад на 350 мест, введены в эксплуатацию детская и взрослая поликлиники на 100 посещений в смену каждая. Девелопер возводит соцобъект в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей. Ведется кладка, завозится материал для фасадных работ. Строительная готовность объекта составляет 63%.

ЖК «Жулебино парк» расположен в городском округе Люберцы. Рядом с комплексом находятся Кузьминский и Жулебинский парки. Они подойдут для активного и семейного отдыха: здесь можно гулять по тропинкам или вокруг пруда, устраивать пикники, кататься на лыжах или велосипеде.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.