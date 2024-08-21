Школу на 1,5 тыс мест построили в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа

Школа для 1 500 учеников в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского городского округа откроет свои двери в День знаний. Выдано разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Образовательное учреждение построила компания ПИК в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

Новая трехэтажная школа общей площадью 17,9 тыс. кв. метров вместит 60 классов начального и общего образования. Вместе с учебными классами в здании организуют библиотеку, читальные залы с возможностью проведения кружков, просторный актовый зал, столовую, медицинский блок.

Спортивное обучение представлено двумя спортивными залами с раздевалками, санузлами и душевыми, помещениями для хранения инвентаря и классом хореографии. На прилегающей территории расположены площадки для занятий спортом и школьный стадион с футбольным полем и площадкой для игры в волейбол и баскетбол.

ЖК«Восточное Бутово» находится в 5 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, в Ленинском городском округе. В квартале уже открылись 5 детских садов из десяти запланированных и одна школа из четырех.

Внутри квартала будет две поликлиники, одна из которых уже работает. В закрытых дворах-парках не будет автомобилей — в проекте многоуровневый паркинг, чтобы сделать район еще более комфортным и безопасным для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.