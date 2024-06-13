Школу на 1 250 мест возведут в ЖК «1-й Южный» Ленинского округа

В ЖК «1-й Южный» возведут школу на 1 250 мест по мотивам компьютерной игры. Объект построят в деревне Тарычево Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Образовательное учреждение площадью более 15 тыс. кв. метров имеет сложную архитектурную форму. Облик здания спроектирован по мотивам известной компьютерной игры «Змейка», с которой началась эпоха мобильной игровой индустрии. В основе образа — геометрия формы, которая достигается за счет разных объемов здания, вертикально и горизонтального членения фасада, вариативности в узорах витража и в системе окон. Акцент на пластике архитектурных решений будет достигаться за счет использования отделки стен керамогранитом темно-серого цвета, стемалитных панелей, алюминиевых деталей с полимерным покрытием.

Объект состоит из двух блоков — начальной и средней школы. Каждый из них имеет отдельный вход. В здании школы запроектировано 62 класса различного назначения. Помимо этого, будет просторное атриумное пространство с амфитеатром. В нем дети смогут как отдохнуть во время перемены или после школьных уроков, так и провести урок за пределами обычного класса. Для учеников запроектированы зрительный и спортивный залы, библиотека с выделенным медиапространством и лекционные помещения.

На территории школы организуют зеленую зону отдыха с местами для сидения и теневыми навесами, двор для творчества, игровые пространства с разноцветным покрытием из резиновой крошки. Также предусмотрены велопарковки и место ожидания родителей. Для школьников создадут многофункциональную спортивную зону: футбольное поле, волейбольную площадку, беговые дорожки и велотренажеры.

ЖК комфорт-класса «1-й Южный» строится в Ленинском городском округе, в 1 км от МКАД. Реализация комплекса началась весной 2023 года. В состав ЖК входят 14 корпусов, три детских сада, две школы и поликлиника. Сейчас идет строительство четырех корпусов. В 2025 году девелопер планирует сдать первые два корпуса жилого комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.