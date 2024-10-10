Школу на 1,1 тыс учеников в подмосковном ЖК «Лайково» достроят через год

Строить учебный корпус начали 21 ноября 2023 г. на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 55%, финал намечен на 3-й квартал 2025 года.

Площадь 4-х этажного здания составит более 13 тысяч квадратных метров. Корпус разделен на функциональные блоки: для младшей, средней и старшей школ. Здание вместит в себя все необходимые помещения для организации учебно-воспитательной работы, включая учебные классы, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня, методические кабинеты, медицинский блок, пищеблок и обеденный зал, мастерские для организации уроков труда, библиотечно-информационный центр, актовый зал и два спортзала.

На прилегающей территории предусмотрены игровые площадки для детей разных возрастов, в том числе специализированные зоны ловкости и координации, стадион, а также рекреация для тихого отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.