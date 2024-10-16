Школу на 1,1 тыс мест строят в мкр «Митино О2» Красногорска

В городском округе Красногорск строят школу на 1,1 тыс. детей в микрорайоне «Митино О2». На строительной площадке сегодня задействовано более 150 человек и 10 единиц техники. Ведутся фасадные и внутренние отделочные работы, устройство вентиляции, электроснабжения, монтаж окон и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что подрядчику поставлена задача не только сдать объект до конца этого года, но и быть в постоянном контакте и взаимодействии с жителями, вести мониторинг каждого этапа.

Успешное завершение проекта обеспечит современное образовательное пространство, где ученики смогут не только получать знания, но и заниматься творчеством и спортом. Внутренние помещения школы будут организованы с учетом современных методик преподавания, чтобы раскрыть потенциал каждого ученика.

Кроме того, важным аспектом проекта является обеспечение комфортного доступа к школе для детей и их родителей. Для этого будут созданы пешеходные зоны и удобные переходы, что значительно повысит безопасность на дорогах вокруг учебного заведения. Также предусмотрены места для парковки автомобилей, чтобы снизить вероятность заторов в часы пик.

Как отмечают в администрации, с момента начала строительства велась активная работа с местными жителями. Были проведены общественные слушания, на которых обсуждали планировку и архитектурный облик объекта.

Строительство школы в микрорайоне «Митино О2» — важный шаг к созданию комфортной городской среды на этой территории. Ожидается, что новый учебный комплекс станет центром притяжения не только для учеников, но и для всего сообщества, где будут проводиться различные культурные, образовательные и общественно значимые мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.