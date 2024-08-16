Школу на 1 170 мест построили на территории ЖК «Люберцы парк» одноименного городского округа. Выдано разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В проекте уже построена и открыта детская поликлиника на 155 посещений в смену и два детских сада для 570 малышей.

В новой трехэтажной школе площадью 15,1 тыс. кв. метров запроектированы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские на одновременно пребывание 25 детей. Питание детей организовано в столовой на 585 посадочных мест.

Для школьных выступлений и мероприятий предусмотрен большой актовый зал, а для занятий спортом физкультурный зал. В здании также имеются медицинский блок, библиотека и помещения рекреации. Первый звонок здесь прозвучит уже в сентябре.

На первых этажах ЖК «Люберцы парк» открыты магазины, кафе и полезные сервисы. В каждом дворе предусмотрены детские и спортивные площадки. Рядом с жилым комплексом находятся Наташинский парк, пруды и Жулебинский лесопарк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1 084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.