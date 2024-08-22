Школу на 1 160 мест в ЖК «Одинцово-1» откроют в День знаний

Современная школа на 1 160 мест в ЖК «Одинцово-1» одноименного городского округа откроет свои двери к новому учебному году. Выдано разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер возвел общеобразовательное учреждение в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 16 тыс. кв. метров. Блоки начальной, основной и старшей школы будут разделены. В здании предусмотрены учебные классы, а также специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования и иностранных языков, кабинеты труда и кулинарии.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству — на прилегающей территории уложен газон, высажены разнообразные деревья и кустарники. Зеленая территория подойдет как для занятий, так и для прогулок и игр на свежем воздухе. Здесь также обустроены стадион с современным спортивным оборудованием, баскетбольная площадка и футбольное поле, площадки для школьных мероприятий и подвижных игр.

ЖК «Одинцово-1» находится в окружении Баковского лесничества и нескольких парков — Ульяновского, Подушкинского и Мещерского. В комплексе уже открыты школа на 1 160 учеников, один детский сад для 350 малышей и три — на 60 мест каждый. Всего проектом предусмотрены две школы и 8 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.