Школу-интернат № 3 для детей с ОВЗ в Люберцах отремонтируют до конца лета

В городском округе Люберцы планируют провести ремонтные работы в здании школы-интерната № 3. Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексному ремонту систем электропитания, включая ремонт электрощитовой, а также предстоит выполнить ремонт подвесных потолков, установить светильники и выключатели, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме по текущему ремонту МОУ школа-интернат № 3 в городском округе Люберцы Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту МОУ школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адресу: Люберцы, поселок Малаховка ул. Центральная, дом № 12.

Работы будут проведены за счет средств бюджета городского округа Люберцы Московской области. Планируемый срок окончания работ — конец августа 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.