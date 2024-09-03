Школу и детский сад построят в столичном районе Западное Дегунино

Школу на 950 мест и детский сад на 350 малышей возведут в Ильменском проезде в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В них будут работать больше 170 педагогов, воспитателей и других специалистов», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Строительство социальных объектов в столичном районе Западное Дегунино будет проходится за счет частных инвестиций.

За 4 года программа охватила практически все районы города. За это время были заключены более 130 соглашений с инвесторами на строительство учреждений образования, объектов культуры и спорта, промышленных предприятий и логистических центров.

Реализация программы позволит создать в мегаполисе свыше 285 тыс. новых рабочих мест.