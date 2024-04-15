Школа в Орехово-Зуеве готова на 98%

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход проводимых работ в рамках второго этапа завершения строительства общеобразовательной школы в Орехово-Зуеве, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время готовность объекта достигла 98%. Плановое окончание строительных работ намечено на второй квартал 2024 года. Образовательная организация на улице Красина после введения в эксплуатацию сможет принять 550 учащихся.

Площадь застройки превышает 10 тысяч квадратных метров. Основной трехэтажный школьный корпус будет оснащен спортивным и актовым залами, библиотекой, медицинским пунктом. Прилегающую территорию благоустроят, здесь же появится спортивная зона для занятий на свежем воздухе.

В настоящее время завершаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, озеленение территории, оснащение школы технологическим оборудованием, современным спортивным инвентарем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.