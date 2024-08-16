Школа в Мариуполе откроется ко Дню знаний

Средняя общеобразовательная школа № 34 в Мариуполе будет готова к приему детей ко Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Здание школы, серьезно поврежденное в ходе боевых действий, долгое время не использовалось. Однако после комплексной реконструкции, выполненной строителями, учебное заведение преобразилось. Полностью восстановлены конструктивные элементы здания, проведен ремонт кровли и фасада, заменены все инженерные системы.

Внутренняя отделка всех учебных помещений завершена, и теперь с новыми пластиковыми окнами и светлой цветовой гаммой школа наполнена теплом и уютом. Особую атмосферу создают росписи на стенах, выполненные талантливой местной художницей.

Остались последние штрихи — благоустроить прилегающую территорию и подключить здание к источнику электроснабжения. Все ремонтно-восстановительные работы проводятся под координацией Минстроя России и правительства Московской области. Контроль за ходом работ осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР» совместно с ФАУ «Роскапстрой».

«Восстановление школы № 34 в Мариуполе — это не просто строительный проект. Это вклад в будущее детей и восстановление жизненно важной инфраструктуры региона. Мы рады, что уже в этом учебном году школа вновь наполнится детскими голосами», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.