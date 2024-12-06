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Школа № 9 Серпухова будет готова к приему детей в 2025 году

В городском округе Серпухов на улице Советская, д. 83, продолжаются работы по капитальному ремонту первого корпуса «Центра непрерывного образования» — средней школы № 9. Подрядчик на 70% завершил демонтажные работы, в скором времени приступит к внутренней отделке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводят в рамках президентской программы капремонта школ. На объекте работают 18 человек, они завершают демонтажные работы, вывозят и утилизируют строительный мусор.

Площадь здания составляет 4 200,9 квадратных метра. По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Завершат все работы к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.