Школа № 17 в Серпухове открылась после капремонта

1 сентября на улице Джона Рида, 6, в городском округе Серпухов после капитального ремонта открылась средняя школа № 17. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта в школе площадью более 3 тыс. кв. м обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. В спортзале отремонтировали пол и стены, установили новые спортивные снаряды. Обновилась также столовая.

Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

Всего в Московской области 1 сентября открыты 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.