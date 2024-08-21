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Школа на 825 мест в Ступине готовится к открытию

В микрорайоне Юго-Западный в Ступине завершено строительство новой школы на 825 мест. Ее открытие запланировано на 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Социальный объект возведен в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Ведется пусконаладка инженерных систем. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», — уточняется в сообщении.

Образовательное учреждение оборудовано библиотекой, актовым, двумя спортивными залами, административными и вспомогательными помещениями. Площадь здания составляет более 16 тысяч кв. метров.

На территории школы организована современная детская площадка, оборудованная безопасным покрытием, качелями, горками, спортивными снарядами. Перед школой обустроена парковка на 200 машино — мест.

2 сентября новая школа откроет свои двери для своих первых учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.