сегодня в 13:12

Школа на 825 мест откроется в Ступине 2 сентября

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с депутатом Московской областной Думы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, преподавательского состава и родителями будущих учеников оценил ход строительства школы на 825 мест в микрорайоне «Юго-Западный». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году мы открываем самую большую школу в округе. Подрядчик завершает работы, компания приступила к уборке. На этой неделе будет доставлена мебель и учебные пособия. Столовая уже оборудована, занесены стулья и столы. Школьный стадион практически готов, осталось сделать ограждение», — рассказал Мужальских.

Школа на 825 мест оборудована библиотекой, актовым, двумя спортивными залами и вспомогательными помещениями. Площадь здания составляет более 16 тысяч кв. метров.

Строительные работы в здании окончены, продолжается уборка внутренних помещений, наладка коммуникационных сетей.

На территории школы организована современная детская площадка, оборудованная безопасным прорезиненным покрытием, качелями, горками, спортивными снарядами и лавочками.

К завершению близится организация спортивной зоны школы. Укладывается профессиональный искусственный газон, устанавливаются спортивные снаряды. Оборудована зона отдыха, установлены столы для пинг-понга.

В рамках благоустройства территории продолжается обустройство парковки.

Школа откроет свои двери 2 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.