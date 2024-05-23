Школа на 1100 мест в Ленинском округе готова на 57%

В Ленинском городском округе продолжается строительство школы на 1100 мест вблизи села Ермолино. Она возводится в рамках государственной программы Московской области с опережением сроков. Ход работ проверил глава округа Станислав Каторов. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Школу очень ждут жители микрорайона Купелинка. Сейчас в этой локации работает только одна образовательная организация — Видновская школа № 11. В ней учится в 3 раза больше детей, чем предусмотрено по нормативу. Ввод нового соцобъекта позволит ликвидировать вторую смену и дать возможность школьникам ходить на дополнительные занятия, например, здесь будет большой IT-класс с современной техникой, а также актовый и спортивный залы для творческих занятий и различных физических активностей», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Он отметил, что школа строится совместно с правительством Московской области, а значит четкое соблюдение сроков строго контролируется.

«В соответствии с планом, запуск данного объекта предполагался летом 2025 года, но здесь, на стройплощадке, мы видим, что школа будет готова раньше. На сегодняшний день выполнено уже 57% работ. Рассчитываем, что в текущем году мы введем в эксплуатацию данное учреждение», — добавил Станислав Каторов.

Главное задачей досрочного завершения строительства глава муниципалитета назвал уход от второй смены. Всего до конца 2024 года в Ленинском округе планируется открыть 7 школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.