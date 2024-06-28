Школа на 1,1 тыс мест в селе округа Истра откроется 1 сентября

В селе Павловская Слобода городского округа Истра 1 сентября откроется новая школа на 1 100 мест. На сегоднящний день строительная готовость объекта составляет 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент готовность объекта на стадии отделочных работ, а уже в августе состоится приемка школы. В новом учебном году ребята придут учиться в просторные классы, оснащенные современной мебелью и техникой. Уже подобран кадровый состав, идет формирование классов.

Помимо строящейся школы в Павловской Слободе в муниципалитете в рамках инвестиционных соглашений возводятся еще 2 учреждения образования: пристройка к Покровской школе со сроком сдачи объекта в 2025 году; школа на 594 мест в деревне Красный поселок, также со сроком сдачи в 2025 году.

Благодаря поддержке Губернатора Андрея Воробьева в городском округе Истра уже построены и открыты: школа на 825 мест в микрорайоне «Восточный»; блок начальных классов в Глебовском; уникальный технолицей им. Долгих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.