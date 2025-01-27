Школа на 1 675 мест в ЖК «Первый квартал» Ленинского округа готова на 67%

В Ленинском округе продолжается строительство школы на 1 675 мест, которая станет самой крупной в муниципалитете и одной из самых больших в Подмосковье. Ход работ на стройплощадке проверили министр Минжилполитики Московской области Елена Волкова и глава округа Станислав Каторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Школа возводится за счет внебюджетных источников финансирования, ее строят на территории жилого комплекса «Первый квартал». Это быстроразвивающийся микрорайон, и востребованность социальной инфраструктуры здесь высокая. Отмечу, что школа будет выполнена по нестандартному проекту со множеством интересных деталей. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 67% и проведено порядка 70% коммуникаций», — сказал глава Ленинского округа.

На площадке работают свыше 60 человек и 7 единиц техники. Конструкция школы находится в финишном состоянии, ведется устройство наружной сети канализации, монтаж фасадных панелей, систем вентиляции, электроснабжения и пожаротушения, кровельные работы и черновая отделка, закуплено все необходимое для начала остекления.

«Застройщик применяет новые технологии, которые позволяют значительно сократить сроки строительства. Поэтому, несмотря на большие площади здания и объемы работ, рассчитываем, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года. Сейчас первоочередная задача — закрыть периметр корпуса и запустить тепло. Повторный выезд для контроля динамики работ планируем на апрель», — сказала заместитель министра жилищной политики Московской области Наталья Сполохова.

Из-за особенностей рельефа здание самой большой школы Ленинского округа будет разноэтажным с односкатной прозрачной крышей. Все помещения спроектированы многофункциональными: классы-трансформеры, общественные пространства и большой спортзал. Еще одна особенность школы — атриум с амфитеатром вместимостью порядка 1000 мест.

На территории ЖК «Первый квартал» уже функционирует один детский сад и планируется строительство второго.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.