Школа на 1 350 мест в ЖК «Римский» Ленинского округа готова на 45%

«Современная 4-этажная школа площадью почти 20 тыс. кв. м предоставит детям все условия для всестороннего развития. Здесь будут не только учебные классы, но и оборудованные лаборатории, мастерские, просторный актовый зал, два спортивных зала, читальный зал с IT-зоной и современная столовая. Особое внимание уделим доступности здания для маломобильных жителей. На прилегающей территории разместим стадион с легкоатлетическим сектором и игровые площадки, создадим комфортную и безопасную среду для обучения и отдыха», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На сегодняшний день на объекте трудятся 150 человек и 9 единиц техники: это сантехники, каменщики, электрики, отделочники и другие.

«На объекте сейчас рабочие заняты устройством стяжки на 4 этаже школы, укладкой плитки на площадках лестничной клетки, устройством оконных откосов на 3 и 4 этажах, грунтовкой и шпатлевкой стен, штукатурными работами, монтажом стояков водоснабжения и трубопроводов отопления. Параллельно уже начаты работы по благоустройству территории», — сказал заместитель главы городского округа Андрей Пальтов.

Открытие школы запланировано в 2025 году. Кроме того, в подмосковном Ленинском городском округе в текущем году планируется открытие еще 3 общеобразовательных школ в жилых комплексах «Первый квартал», «Пригород Лесное» и «Горки парк». Школа в жилом комплексе «Эко Видное 2.0» была открыта 9 января 2025 года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева раньше на 9 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.