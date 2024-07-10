Школа для 1 375 учеников в подмосковном ЖК «Отрада» поставлена на кадастр

Школа для 1 375 учеников в ЖК «Отрада» г. о. Красногорск поставлена на кадастровый учет. Это стало возможным благодаря оперативный работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В новом здании кабинеты для специализированных предметов (химии, физики и др.) будут оборудованы в соответствии с последними тенденциями школьного образовательного процесса. Центром притяжения новой школы станет универсальный атриум в виде «форума» с поднимающимися зрительными местами и сценой-площадкой перед ними. На время проведения мероприятий предусмотрена возможность изоляции атриума, а в свободное время — это пространство открыто для отдыха и общения учеников и педагогов.

Строительство и открытие образовательного учреждения в ЖК «Отрада» предоставляет новые возможности для обучения и развития подрастающего поколения района. Новое здание будет работать на ближайшие поселения не только в учебное время, она станет социокультурным центром этой части Подмосковья: в школе будут функционировать кружки, спортивные секции, танцы, художественная гимнастика, различные интеллектуальные секции. Посещать их после занятий смогут как ученики школы, так и дети, живущие неподалеку, и учащиеся в других школах.

Жилой квартал располагается близ деревни Марьино городского округа Красногорск в окружении 300 га леса в 5 минутах от метро Митино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.