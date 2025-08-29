Школа для 1,1 тыс учеников откроется в Мытищах в День знаний

В первой школе в составе жилого комплекса «Мытищи Парк» ведутся финальные подготовительные работы перед началом нового учебного года: устанавливается мебель и современное технологическое оборудование. Учреждение позволит получать качественное образование 1 100 ученикам, а также трудоустроить более 100 человек, включая педагогический состав и административно-технический персонал. Свои двери новая школа распахнет уже 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь новой школы превышает 12 тыс. кв. м. Здесь оборудованы универсальные кабинеты и специализированные классы с лабораториями по физике, химии, биологии, информатике, изобразительному искусству, черчению и другим предметам. Для трудового обучения созданы мастерские по дерево- и металлообработке, швейному делу, работе с кожей, а также кабинет кулинарии с просторным островом и современной техникой. После занятий школьники смогут оставаться в помещениях групп продленного дня. Оказать психологическую или врачебную помощь ученикам смогут в специально-оборудованных кабинетах специалистов.

Для внеучебных мероприятий предусмотрен актовый зал амфитеатрального типа площадью более 300 кв. метров — здесь будут проводиться концерты, праздники и школьные мероприятия. Дополнительным образованием ученики смогут заняться в просторном библиотечно-досуговом центре. Спортивные занятия будут проходить в двух залах размером 288 и 540 кв. метров, а в рекреационных пространствах дети смогут отдыхать и общаться. Организация питания обеспечивается пищеблоком полного цикла. Для учеников начальной школы оборудована столовая на 200 посадочных мест, для среднего и старшего звена — отдельный обеденный зал на 350 мест.

На благоустроенной территории школы расположены пространства для спорта, активных игр и общения. Большой спортивный комплекс под открытым небом включает в себя футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для баскетбола и волейбола, воркаут-зону, полосу препятствий и игровой лабиринт. Для младших классов установлены современные игровые комплексы, а в учебно-опытной зоне обустроен школьный огород. Также предусмотрена велопарковка на 14 мест. На территории обустроен газон, высажены кустарники и деревья.

ЖК «Мытищи Парк» от группы «Самолет» расположен на северо-востоке Подмосковья, рядом с живописным Пироговским лесопарком. Дорога до МКАД по Ярославскому шоссе занимает около 10 минут. В центре комплекса обустроен просторный бульвар с вело- и беговыми дорожками, детскими и спортивными площадками, а на первых этажах домов работает коммерческая инфраструктура. На территории уже построены четыре корпуса, детский сад для 200 воспитанников и школа для 1 100 учеников. В дальнейшем появятся еще два детских сада, одна школа и поликлиника для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.