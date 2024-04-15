Школа для 1 320 учеников появится в подмосковном ЖК «Героев»

Образовательное учреждение для 1 320 учеников возводят в жилом комплексе «Героев» городского округа Балашиха. Школу строят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На сегодняшний день в соответствии с графиком ведутся работы по устройству кирпичной кладки внутренних и наружных стен, внутренних инженерных систем, монтаж оконных блоков, лифтового оборудования, витражей и кровли.

Площадь четырехэтажного здания составляет более 20 тыс. кв. метров. Школа рассчитана на размещение как начальных классов, так и старших. Учебные помещения спроектированы с учетом возрастных особенностей каждой из групп. В здании также предусмотрены спортивные залы для младших, средних и старших классов, актовый зал, библиотека, медиатека, медицинский центр и столовая.

ЖК «Героев» — это современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе городского округа Балашиха, рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь уже открыт детский сад на 250 мест, а еще один для 220 воспитанников находится в стадии строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.