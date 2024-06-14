Шестиэтажный гастромолл откроют в столице Урала

сегодня в 14:52

В Екатеринбурге в конце 2024 года откроют гастромаркет «Главный», который уже получил разрешение на работу после окончания постройки. Здание имеет площадь около 28 000 квадратных метров, высоту в шесть этажей и будет находиться в квартале «Екатеринбург-Сити» — в сердце города, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на пресс-службу «УГМК-Застройщик».

Гастромолл расположится на пересечении улиц Октябрьской Революции и Боевых Дружин. На нижних этажах возведут рестораны, кафе, корнеры, а также бары от известных рестораторов с кухней из разных стран мира.

«Модную локацию оборудуют мягкими зонами с дизайнерской мебелью, детали которой проработаны мастерами вручную», — добавили в компании.

В гастромолле «Главный» также начнут проходить концерты, мастер-классы и иные мероприятия.