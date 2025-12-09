«Схема Долиной»: в Мурманске пришли к миру по делу о квартирном мошенничестве

В 2024 году жительница Заозерска, 28-летняя Лариса Анашкина решила купить квартиру в Мурманске. Ее заинтересовала «двушка» площадью в 44 квадратных метра в Ленинском округе города, которая продавала Марина Логинова.

Продавец и ее супруг сообщили потенциальной покупательнице о планах переезжать из районов Крайнего Севера. Однако, после официального оформления договора купли-продажи, пара отказалась освобождать занимаемую жилплощадь. Логинова объяснила сложившуюся ситуацию тем, что стала жертвой мошеннической схемы.

Злоумышленники убедили ее в том, что имущество находится под угрозой и может быть незаконно отобрано. Они настаивали на срочном оформлении «фиктивной» сделки и переводе денежных средств на «защищенный счет». Мошенники обещали, что после задержания преступников каждой из сторон будет возвращено принадлежащее: Марине — квартира, Ларисе — деньги. Но в итоге этого не произошло. В ходе судебного разбирательства продавец признала, что осознавала факт обмана покупательницы.

Ранее певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она отдала преступникам свои средства и все деньги с продажи недвижимости. Общий ущерб составил 317 млн рублей. Четырех мошенников задержали, они получили от 4 до 7 лет тюрьмы, каждого оштрафовали на 900 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.