Схема Долиной ударила по бабушке: 2 пенсионерки не поделили квартиру в Москве

В столице 2 пенсионерки конфликтуют из-за жилья, которое купила одна из них. Продавец — 75-летняя женщина — завила, что продала квартиру под влиянием мошенников, сообщает Baza .

77-летняя Светлана захотела жить рядом с детьми и приобрела неподалеку от них двухкомнатную квартиру за 15,2 млн рублей. Во время заселения экс-владелица, 75-летняя Наталья, не спешила вывозить вещи, делала это медленно.

Через полгода после сделки бывшая владелица забрала последнюю мебель. Затем, спустя несколько суток, Наталья позвонила Светлане и сказала, что подает в суд, чтобы расторгнуть сделку.

Экс-владелица жилья сказала, что сделку якобы совершила под влиянием аферистов. Им же отправили все средства с продажи жилья.

Бабушкам предстоит выяснять в суде, кому достанется имущество.

Судя по фото, квартира, за которую развернулся спор, довольно просторная. При этом ремонт в ней устаревший.

