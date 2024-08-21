Сезон кинопоказов под открытым небом стартовал в 11 жилых комплексах Подмосковья

В Подмосковье строят современные жилые комплексы для комфортной жизни и работы. Для жителей в шаговой доступности создают специальные зоны для занятий спортом, досуга с детьми и отдыха. Сезон кинопоказов под открытым небом стартовал в жилых комплексах. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Взрослые, дети, родители и даже питомцы собираются, чтобы посмотреть кино на улице под открытым небом. Всего до середины сентября планируется провести более 20 кинопоказов в 11 подмосковных жилых комплексах девелопера. Вечерние мероприятия уже прошли в ЖК «Заречье Парк, «Большое Путилково» и квартале «Спутник». В них приняло участие более 300 человек.

Фильмы для показа жители выбирают самостоятельно с помощью голосования в Telegram-канале жилого комплекса — сообщества кинолюбителей ЖК. Там же анонсируют дату и время ближайшего киносеанса. Чтобы сделать вечерний досуг насыщенным, кинопоказы стараются проводить не реже одного раза в две недели.

Они проходят на открытых пространствах — во дворах комплексов.

Посещение мероприятий бесплатно для всех жителей и гостей проектов «Самолета», предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.