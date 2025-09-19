Сервис «ВсеСети» в Подмосковье помогает сократить строительный цикл на год

Через сервис Главгосстройнадзора «ВсеСети» в цифре отработано 14 тыс. заявок на согласование топоплана от застройщиков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласование инженерно-топографического плана с ресурсниками — первый этап реализации любого строительного проекта перед началом проектирования будущего объекта — социального, спортивного, промышленного, логистического или торгового. Ранее этот процесс проходил в бумаге, последовательно и мог отнять у застройщика до года драгоценного времени. «ВсеСети» сокращает процесс до 14 рабочих дней: все общение осуществляется через единую платформу в «цифре» без бумаги, для документов разработан единый стандарт, а РСО рассматривают заявки одновременно.

Проект реализуется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина как инициатива Московской области в рамках нацпроекта «Экономика данных». После настройки механизма цифровой опыт Подмосковья будет распространен по всей стране. Уже сегодня 13 регионов РФ проявили интерес к сервису и рассматривают возможность реализации.

На данный момент в сервисе работают все ключевые ресурсники, эксплуатирующие сети от газовых до оптоволоконных на территории региона, в их региональные и федеральные компании: АО «Мособлгаз», ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго», ПАО «ВымпелКом», ГК «Автодор», ФКУ «Центравтомагистраль», ОАО «РЖД».

При этом с июля число РСО, работающих в сервисе, возросло более чем в два раза: с 68 до 140.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.