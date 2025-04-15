Сервис «Переезд по программе реновации» присоединился к «Миллиону призов»

Суперсервис «Переезд по программе реновации» стал частью городской программы лояльности «Миллион призов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Теперь жители Москвы могут получать баллы за использование цифровых услуг, связанных с реновацией: осмотр квартиры, оформление документов и организацию переезда.

Суперсервис «Переезд по программе реновации» — это проект, который помогает москвичам получать электронные услуги, инструкции и уведомления в рамках единого сценария переселения. Сервис позволяет жителям оперативно узнавать всю необходимую информацию о переезде и взаимодействовать с участниками процесса онлайн.

«Сейчас горожанам доступно шесть услуг суперсервиса: запись на осмотр квартиры, подача заявления на устранение строительных дефектов, загрузка документов, запись на подписание договора и посещение нотариуса, а также помощь при переезде. В рамках последней москвичи могут бесплатно заказать автомобиль и грузчиков», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Чтобы получить баллы программы «Миллион призов», участнику реновации нужно авторизоваться на mos.ru после уведомления о переезде и воспользоваться услугами суперсервиса. За каждую выполненную услугу начисляется от 200 до 500 баллов.

Баллы зачисляются, когда в личном кабинете появляется статус «Услуга оказана». Участники программы реновации старше 18 лет с подтвержденной учетной записью на mos.ru могут получить баллы один раз за каждую услугу.

Накопленные баллы можно потратить на товары и услуги партнеров программы «Миллион призов», включая скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, или перевести в благотворительные организации.

Как сообщили в департаменте информационных технологий Москвы, для подготовки к переезду будет полезна общая инструкция, которая доступна на сайте mos.ru в разделе «Переезд по программе реновации».

Она поможет воспользоваться ссылками на полезные услуги, получить информацию по нужным для оформления договора документам, узнать, как организован переезд. При настройке параметров переезда суперсервис дает возможность познакомиться с инструкцией для конкретной жизненной ситуации.

На портале mos.ru суперсервис запустили в 2020 году — им за все время пользовались свыше 100 тыс. человек.

Также благодаря ему жители смогут вовремя получать уведомления на каждом этапе переселения от начала и до регистрации прав на новое жилье. Со старта проекта жители направили свыше 1,1 млн электронных уведомлений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта«Инфраструктура для жизни».