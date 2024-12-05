Его создание стартовало в октябре текущего года. Деловой центр будет находиться на территории бывшей промзоны «Южный порт», площадью почти 600 га.

Всего в городе идет возведение более 10 аналогичных пространств. Они располагаются в местах, которые обладают хорошей транспортной доступностью.

«Мы выбрали еще около 10 таких центров, которые будут активно развиваться в ближайшие годы. И будут концентрироваться новые рабочие места, до которых можно комфортно доехать не только из соседнего района, но и со всего округа, и из ближайшего Подмосковья. Таким образом, они как бы являются буфером для того, чтобы люди не ездили в центр и обратно, а вот как раз находили рабочие места в этих точках», — уточнил градоначальник.

Помимо этого, в текущем году стартовало создание парка, который будет расположен около индустриальной площадки. Его смогут посещать жители района Некрасовка. Открытие парка планируется в следующем году.

Мэр Москвы Собянин также напомнил, что на территории СК «Олимпийский» на сегодняшний день проводится реализация масштабного проекта, который будет включать в себя площадки для концертов, спорта и развлечений. Он откроет свои двери для посетителей уже в 2026 году или в начале 2027 года.