Сергей Собянин рассказал о строительстве социнфраструктуры в районе Раменки

Таким образом, в Раменках в рамках реновации создается нужная социальная инфраструктура. Она возводится для построенных жилых комплексов.

«Когда мы включаем в программу реновации какие-то отдельные микрорайоны, мы захватываем и те старые дома, которые остаются с действующим соцкультбытом, потому что очень много морально или физически устаревших объектов. Поэтому, строя новую школу, нужно смотреть, что вообще в районе-то происходит, и создавать такие образовательные центры, которые будут работать на весь район, а не просто на три-четыре дома по программе реновации. Это очень важно», — уточнил градоначальник в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».

Он также отметил, что столица настаивает на том, чтобы школы и детские сады начинали работу даже в период, когда близлежащие дома еще не заселили полностью.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.