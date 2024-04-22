Семья врача из Подольска приобрела собственное жилье по соципотеке

Борис Голубев помогает маленьким пациентам в Подольской детской городской больнице. Настоящий профессионал своего дела, он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, завершил полный курс обучения в ординатуре. В практике использует современные методы лечения, в совершенстве владеет методами интенсивной терапии и реанимации, внедряет новые.

Супруги Голубевы жили на съемной квартире. О «Социальной ипотеке» Борису рассказали в администрации больницы. Сейчас у семьи своя квартира.

«Аренда — это вполне экономически целесообразный вариант, но, когда предоставляется возможность приобрести собственность, отказываться не стоит. Мы взяли двушку на вторичном рынке. Уже переехали. Очень хороший район, вся инфраструктура рядом, на машине до МКАД ехать15 минут», — рассказал Голубев.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.