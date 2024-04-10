Семья рентгенолаборанта из Подмосковья приобрела квартиру по соципотеке

Программа «Социальная ипотека» помогла медработнику приобрести свою квартиру. Новоселье пришлось как раз вовремя — в семье родился малыш, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Рентгенолаборант Красногорской городской больницы Роман Федорченко с детства хотел помогать людям. Он признается, что в свое время думал стать полицейским, но в итоге выбрал медицину.

«Порой сделать снимок очень непросто, нужен творческий подход. Когда привозят тяжелобольных, пациентов с переломами, подходишь к каждой укладке индивидуально. Приходится что-то придумывать, если человек не может повернуться», — сказал он.

Супруги Федорченко долгое время жили вместе с родителями Романа. Узнав о том, что скоро их ждет прибавление, рентгенолаборант подал документы на участие в региональной программе улучшения жилищных условий.

«Мы выбрали двушку в новом доме с минимальным ремонтом, чтобы можно было сразу въезжать. Все получилось достаточно быстро, и мы переехали вскоре после рождения ребенка. В квартире очень хорошая планировка, большая площадь, район с развитой инфраструктурой», — рассказал Роман.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.