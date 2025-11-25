Семья медиков из Егорьевска получила служебное жилье по госпрограмме

В Егорьевске на протяжении нескольких лет реализуется программа по поддержке медицинских работников. В ее рамках врачи могут получить служебное жилье. В 2025 году для этих целей администрацией округа было предоставлено 3 квартиры. Недавно переехала в новое жилье и семья медиков Артура и Анны Папандиных, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Артур Папандин — выпускник Ярославского медицинского университета, врач — инфекционист с 7-летним стажем. Он переехал в Егорьевск из Наро-Фоминска. Медик делится: понравился, как выглядит город и Егорьевская больница. Устроился на работу в течение 2-х недель после переезда и уже 2 года успешно трудится во взрослом инфекционном отделении, оказывая квалифицированную помощь пациентам, имеющим разные диагнозы: от кишечной инфекции до пневмонии. Штат Егорьевской больницы с приездом Артура Андреевича пополнился сразу двумя сотрудниками. Его жена Анна Игоревна работает рентген-лаборантом отдела лучевой диагностики.

Медики получали компенсацию аренды жилья, а в январе главный врач медучреждения Дмитрий Каприн подписал ходатайство о предоставлении квартиры врачам. В новую квартиру в 6-м микрорайоне супруги Папандины перебрались этим летом и уже успели обустроиться. Служебное жилье они получили в рамках государственной программы, которая реализуется при поддержке руководства округа и Егорьевской больницы. Специалисты имеют право на служебное жилье, пока работают в медучреждении. Также программой предусмотрена возможность приватизации квартиры после 10 лет работы.

«Нам нравится место, где мы работаем. Руководство больницы во всем нам помогает. Все структурные подразделения отлично работают. В этом же доме живут наши коллеги — реаниматолог, на 9-м этаже хирург. Переезжать отсюда мы не планируем», — делится Артур Папандин.

Сейчас супруги Папандины строят планы на будущее: мечтают о детях, Артур Андреевич готовится к получению высшей врачебной категории. Говорят, когда жилищный вопрос решен, появляется больше уверенности в завтрашнем дне.

С 2020 по 2025 год в рамках государственной программы служебным жильем были обеспечены 18 медицинских работников, которые продолжают трудиться в нашем округе, внося важный вклад в сохранение здоровья населения и развитие медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.