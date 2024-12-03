Семья из Ступина приобрела собственную квартиру благодаря жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Семья Барабановых из городского округа Ступино приобрела собственную «двушку» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Вячеслав и Ксения воспитывают двоих детей. Дочке Лиане 7 лет, сыну Максиму исполнилось 2 года. По словам папы, они с радостью ждут зиму.
«Когда подморозит, будем всей семьей ходить на каток. Еще сын с дочкой обожают кататься с горки. Скоро будем доставать ледянки», — говорит он.
Семья жила с родственниками в «малогабаритке». Узнав от знакомых о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, супруги решили принять участие. Жилье они выбрали на вторичном рынке.
«Квартиру мы взяли в хорошем добротном доме. Комнаты просторные. Хочется строить здесь свое будущее, вкладываться, сделать ремонт. Просто появилась цель в жизни!» — говорит Вячеслав.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.