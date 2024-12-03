Семья из Ступина приобрела собственную квартиру благодаря жилищной программе

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Семья Барабановых из городского округа Ступино приобрела собственную «двушку» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Вячеслав и Ксения воспитывают двоих детей. Дочке Лиане 7 лет, сыну Максиму исполнилось 2 года. По словам папы, они с радостью ждут зиму.

«Когда подморозит, будем всей семьей ходить на каток. Еще сын с дочкой обожают кататься с горки. Скоро будем доставать ледянки», — говорит он.

Семья жила с родственниками в «малогабаритке». Узнав от знакомых о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, супруги решили принять участие. Жилье они выбрали на вторичном рынке.

«Квартиру мы взяли в хорошем добротном доме. Комнаты просторные. Хочется строить здесь свое будущее, вкладываться, сделать ремонт. Просто появилась цель в жизни!» — говорит Вячеслав.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.