Семья из Наро-Фоминска решила жилищный вопрос благодаря госпрограмме

Семья Сычевых из Наро-Фоминского городского округа в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» приобрела собственный дом. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Даниила и Марии трое детей — Ксения 10 лет, Анна 5 лет, Вячеслав 2 года. По словам многодетной мамы, секрет воспитания прост — надо правильно организовать распорядок дня.

«Подъем, отбой, приемы пищи у нас примерно в одно время. Старшая дочка отвечает за свою учебу, занимается фортепьяно. Младшие ходят в садик. У средней уже дополнительная нагрузка — «подготовишка» и танцы», — сказала она.

Сычевы жили у родителей мужа. С рождением третьего ребенка вопрос приобретения собственного жилья встал особенно остро. Выход посоветовала знакомая риэлтор. Она подробно рассказала супругам о региональной мере поддержки, и они решили принять участие.

«Мы купили собственный дом с участком. Второй этаж еще требует доработки. Мы уже переехали и одновременно ремонтируем. По комнатам получается — большая кухня, гостиная, наша спальня, три детские комнаты, гардеробная, два санузла. Дети в полном восторге — они и на улицу могут выйти погулять, и внутри просторно!» — отметила Мария.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.