Семиподъездный жилой дом построят в округе Коломна до конца 2025 года

Строительство важного социального объекта стартовало в районе Коммунистической площади в Озерах. Здесь возведут семиподъездный жилой дом. Пять этажей, оборудованных лифтами, около 140 квартир, благоустроенная территория, парковочные места и детская площадка — все это ждет будущих новоселов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Более 30 квартир в новостройке передадут жильцам ветхих аварийных домов, находящихся на территории города. Строительную площадку посетили глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Мособлдумы Игорь Исаев и председатель совета депутатов Николай Братушков.

«Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Строительство новых жилых домов помогает нам не только решать вопрос с расселением, но и привлекать к нам новых специалистов, которые будут трудиться и на промышленных предприятиях муниципалитета, и в социальной сфере. А в будущем году планируем заложить еще два дома для переселенцев в Коломне», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.