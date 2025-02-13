Семейное кафе «Жили-Были» открыло свои двери в Подмосковье

Семейное кафе «Жили-Были» с разнообразным меню, в основе которого лежат фермерские и сезонные экопродукты, открыло свои двери для посетителей в сердце сафари-парка на территории эко-отеля «Изумрудный лес» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Концепция заведения основана на семейных ценностях. Здесь регулярно проводятся творческие и кулинарные мастер-классы и интерактивные программы с животными.

Интерьер кафе «Жили-Были» оформлен в стиле лесной сказки: деревянные столы, светильники, излучающие мягкий свет, картины с изображениями животных и растений — каждый элемент здесь — часть единой концепции.

Главной изюминкой заведения является кухня, за которую отвечает талантливый шеф-повар Сергей Фокин. Его кулинарные творения вдохновлены богатейшими традициями русской кухни. При этом он мастерски сочетает классические рецепты с современными техниками. В основе меню лежат наработанные годами рецепты домашней еды. Особое внимание уделяется фермерским и сезонным эко-продуктам. В «Жили-Были» каждый сезон — это возможность открыть для себя новые гастрономические горизонты. Например, зимой кафе предлагает горячие супы, приготовленные на основе местных ингредиентов, с добавлением овощей и пряностей, а осенью — аппетитные пироги с яблоками.

Концепция заведения основана на семейных ценностях, поэтому каждый здесь найдет для себя занятие по душе. Большая полка с играми, мастер-классы и интерактивные программы с животными по выходным не дадут детям заскучать, а у родителей появится время на общение в непринужденной обстановке. Здесь рады всем: от самых маленьких посетителей до их родителей и бабушек с дедушками.

В «Жили-Были» есть очень удобная опция, которая определенно придется по душе постояльцам эко-отеля «Изумрудный лес» — доставка блюд в коттеджи. Также в кафе возможно проведение самых ярких и знаменательных дней.

«Открытие кафе на территории эко-отеля «Изумрудный лес» в городском округе Клин — это важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию комфортной и разнообразной инфраструктуры для гостей. Перед нами стояла задача — реализовать концепт, который станет центром притяжения для семейных встреч. При этом специфика ресторанов и кафе на территории отеля такова, что вы должны учесть потенциальные желания постояльцев и гостей. В процессе работы над проектом кафе «Жили-Были» мы продумывали концепцию таким образом, чтобы отвечать интересам разной категории путешественников», — сказала заместитель генерального директора BN Group по коммерческой деятельности и маркетингу Ольга Нерушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.