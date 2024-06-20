Сельхозпредприятие АПК «Загорский» получило в Подмосковье 55 гектаров земли

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Сельскохозяйственное производство ООО «Агропромышленный комплекс «Загорский» получило в аренду 3 земельных участка общей площадью 55 гектаров в Сергиево-Посадском городском округе для дальнейшего увеличения темпов и масштабов производства, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Основной вид деятельности предприятия — разведение крупного рогатого скота молочного направления, а также производство сырого молока. На данный момент в агропромышленном комплексе содержатся более 1 600 голов рогатого скота. Полученные в аренду участки земли планируют использовать для расширения кормовой базы», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что любой заинтересованный сельхозпроизводитель, а также крестьянское (фермерское) хозяйство могут обратиться за консультацией и подбором земельного участка в центр компетенций Московской области по телефону: +7 (498) 602-29-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.