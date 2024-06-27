Селекционер приобрела жилье в Подмосковье по «Социальной ипотеке»
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Программа «Социальная ипотека» помогает специалистам обзавестись жильем — селекционер из Одинцовского городского округа переехала в собственную квартиру, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Младший научный сотрудник Маргарита Марчева работает в ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» больше 5 лет. Обладательница сертификата выводит новые сорта лука и чеснока.
«Я занимаюсь получением линий и созданием гибридов лука репчатого. У нас очень богатая коллекция сортов лука и чеснока. На создание одного гибрида традиционными методами селекции требуется более 15 лет, в лаборатории с помощью биотехнологических методов процесс можно ускорить в два раза», — сказала Марчева.
Маргарита жила в общежитии от научного центра. Узнав от коллег, как они решили свои жилищные проблемы благодаря региональным мерам поддержки, она решила последовать их примеру.
«В Подмосковье есть очень много симпатичных домов. Раньше я ходила и любовалась, а теперь живу в одном из них. Я купила „однушку“ сразу с ремонтом. Просто взяла все свои вещи и переехала», — рассказала Марчева.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.
С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.