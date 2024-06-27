Селекционер приобрела жилье в Подмосковье по «Социальной ипотеке»

Младший научный сотрудник Маргарита Марчева работает в ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» больше 5 лет. Обладательница сертификата выводит новые сорта лука и чеснока.

«Я занимаюсь получением линий и созданием гибридов лука репчатого. У нас очень богатая коллекция сортов лука и чеснока. На создание одного гибрида традиционными методами селекции требуется более 15 лет, в лаборатории с помощью биотехнологических методов процесс можно ускорить в два раза», — сказала Марчева.

Маргарита жила в общежитии от научного центра. Узнав от коллег, как они решили свои жилищные проблемы благодаря региональным мерам поддержки, она решила последовать их примеру.

«В Подмосковье есть очень много симпатичных домов. Раньше я ходила и любовалась, а теперь живу в одном из них. Я купила „однушку“ сразу с ремонтом. Просто взяла все свои вещи и переехала», — рассказала Марчева.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.