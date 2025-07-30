Щербаков: в районе Аэропорт отремонтируют два жилых дома

Два жилых дома в районе Аэропорт будут капитально отремонтированы. Проекты работ уже утверждены, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Речь идет о двух пятиэтажных домах. Они были построены в 1956–1959 годах по проектам типовых серий. Здания расположены по адресам: улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 2, и Планетная улица, дом 31.

Щербаков отметил, что в домах произведут комплексную модернизацию инженерных систем. Планируется обновление систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и магистрали водоотведения.

«После завершения этих работ в квартирах и местах общего пользования проведут восстановительные работы. Кроме того, в подъездах будет выполнен ремонт, включающий замену окон и установку новых дверей в зависимости от проекта», — рассказал Щербаков.

Во всех подъездах обновят стены и потолки. Полы также будут заменены: там поменяют стяжку и керамическую плитку вместе с плинтусами. Металлические ограждения лестниц очистят и покрасят, деревянные поручни заменят, а ступени отшлифуют, загрунтуют и покроют защитным полиуретановым покрытием.

В доме на улице Планетной заменят окна на лестничных клетках и отремонтируют откосы. В доме на улице Академика Ильюшина появятся новые входные и тамбурные двери.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ФКР Москвы Максим Судаков добавил, что Фонд капитального ремонта Москвы с особой ответственностью подходит к обновлению жилых домов.

«Специалисты перед проведением работ разрабатывают уникальный проект для каждого здания, учитывая его степень износа и конструктивные особенности», — сказал Судаков.