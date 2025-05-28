В Дорогомилове построят жилой комплекс с подземным торговым центром

Согласован проект многофункционального жилого комплекса по адресу: Кутузовский проспект, владения 12, 14А. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Жилой комплекс построят неподалеку от станции метро «Киевская» с выходом к набережной Тараса Шевченко.

«Согласно проекту многофункциональный комплекс будет состоять из пяти многоквартирных домов башенного типа высотой от 45 до 65 этажей, объединенных подземным торговым центром и трехуровневым паркингом. В общей сложности в ЖК запроектировано 2185 квартир, в том числе двухуровневые», — рассказал Иван Щербаков.

Проект реализует ООО «Специализированный застройщик „Азалия“». На первых этажах домов будут располагаться помещения под офисы, а такжедосуговый детский клуб. Паркинг на 1345 машино-мест оборудуют на подземных этажах. Там же предусмотрены кладовые помещения для жильцов.

На первом и втором подземных этажах многофункционального комплекса запроектирован торговый центр с центральной галереей, из которой посетители смогут попасть в магазины, супермаркет, рестораны ифизкультурно-оздоровительный комплекс. Вход в торговый центр будет осуществляться через наземный павильон.