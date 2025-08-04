Щербаков: согласован проект МКД по программе реновации на Нахимовском проспекте

Согласован проект строительства жилого дома в рамках программы реновации на юго-западе Москвы по адресу: Нахимовский проспект, земельный участок 17/2. Об этом рассказал председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект жилого дома по программе реновации в районе Зюзино. Двухсекционное здание рассчитано на 132 квартиры», — отметил Щербаков.

В каждой из них планируют сделать чистовую отделку. В комнатах разместят светильники, розетки, выключатели, двери, а также нужную технику в ванной комнате, добавил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

На первом этаже всех жилых секций планируют сделать вход с лифтовым холлом. Там будет место для колясок, помещение консьержа, нежилые помещения общественного назначения с индивидуальными входами с улицы. В доме также будет работать центр информирования по переселению.

Зону вокруг новостройки планируют озеленить и благоустроить. Для жителей установят детские игровые площадки, сформируют места для отдыха и тренировок.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет. Подробную информацию о ней можно почитать на mos.ru. Детально о квартирах и домах в рамках программы реновации рассказано по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает примерно 1 млн жителей Москвы. В соответствии с ней будут расселены 5 176 домов. До этого Собянин давал задачу нарастить темпы воплощения программы реновации в два раза.

Российская столица — один из лидеров среди регионов России по объемам возведения объектов. Высокая скорость строительства жилья соответствует целям и инициативам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».