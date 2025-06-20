Щекин: нейроурбанистика войдет в мастер-планы городов

На ПМЭФ-2025 основное внимание уделили человеку — его потребностям, комфорту и эмоциональному благополучию в условиях городской жизни. Власти, бизнес и общественные организации теперь рассматривают людей как центральный элемент градостроительной политики. Одним из самых эффективных инструментов в этой сфере стала нейроурбанистика — наука, исследующая влияние городского пространства на мозг человека и его психику, сообщил 360 .

Как отметил сооснователь Группы «Родина» Владимир Щекин, нынешний форум — выдающийся как по содержанию, так и по обсуждаемой повестке.

«Я не знаю ни одной сессии, на которой не звучала бы повестка про город и про человека. И это и есть новация этого форума», — сказал Щекин.

Он отметил, что раньше интересы людей не были в приоритете, однако сегодня ситуация изменилась. Теперь человек находится в центре внимания государства, бизнеса, общественных объединений и даже некоторых религиозных институтов.

Щекин напомнил слова президента России: «Идите и стройте. Идите и стройте, но помните о человеке».

«Никто не спрашивает, как чувствует себя человек в современном мегаполисе. И это как будто игнорируется. Я считаю, что по инерции и весьма опрометчиво. Потому что сейчас это в прямом фокусе государства», — подчеркнул Щекин.

Щекин обратил внимание, что вопросы городской среды, места человека в ней, возможностей для развития и образования поднимаются на каждой панельной дискуссии. Он также выразил гордость за свою компанию, которая одной из первых уловила этот тренд. По его словам, у Группы «Родина» уже имеются реализованные проекты в этой сфере.

Как уточнил Щекин, десять лет назад на ПМЭФ обсуждали «эмоциональную экономику». Тогда девелоперы, казалось, проигнорировали этот тренд, продолжая массово строить квадратные метры. Однако устаревшее деление на эконом- и элиткласс больше не соответствует запросам нового поколения. Теперь же люди хотят, чтобы все необходимое в городской среде располагалось в шаговой доступности от дома, а вся инфраструктура работала на рост, развитие, образование, смену профессии для взрослых.

Для этого, по его мнению, важно развивать дополнительное образование и заботиться о здоровье — например, создавать «модули здоровья» рядом с жилыми комплексами. В Группе «Родина» этим уже активно занимаются.

Особое внимание Щекин уделил району российских дизайнеров, где гостей встречает музей современного искусства под открытым небом, а каждое здание — архитектурный шедевр.

«У него свой отдельный архитектор, это беспрецедентно. Не говоря уже, конечно, о феноменальной спортивной образовательной инфраструктуре, которая там есть», — считает Щекин.

По его словам, ставка сделана на дизайн как профессию будущего.

Для реализации подобных проектов компания использует несколько методов. Первый — проектирование на основе big data.

«Только когда ты понимаешь, кто твоя целевая аудитория, какие у нее запросы, вкусовые или потребительские предпочтения, что они больше любят пить — чай или кофе, — чем больше любят заниматься — хоккеем или плаванием, — только анализируя большие данные, обезличенно, не вторгаясь в личную жизнь, но понимая свою целевую аудиторию, ты можешь предложить им именно то, что они по-настоящему хотят», — рассказал Щекин.

Такой подход, даже интуитивный, гарантирует успех: людям понравится результат.

Второй инструмент — нейроурбанистика. Она помогает понять, как человек эмоционально и психологически воспринимает окружающую среду. Зная, как мозг реагирует на цвет, архитектуру или ландшафт, можно интегрировать научные методы психологии и нейрофизиологии в мастер-планирование.

Как отметил Щекин, на ПМЭФ-2025 много говорили о мастер-планах и их структуре.