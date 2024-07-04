СберСити в Рублево-Архангельском принимает первых жителей

В СберСити в Рублево-Архангельском первые жители начали получать ключи от квартир. Жилье они купили в квартале В10, который состоит из двух корпусов 8 и 9 этажей. Оба дома объединены общей подземной частью, в которой расположены паркинг на 88 автомобилей, 113 кладовых для жильцов и технические помещения. Также предусмотрены вспомогательные помещения для комфорта: зона коворкинга, общественная терраса, игровая комната для детей, зоны хранения детских колясок и велосипедов. Есть даже отдельная комната с лапомойкой для домашних питомцев. На первых этажах домов откроются магазины, кафе, пункты доставки, салоны красоты и др. На всей территории, включая общественные пространства и паркинг, установлен комплекс видеонаблюдения.

«СберСити — наш флагманский новаторский проект, воплощающий новое представление о качестве жизни. И мы очень рады вручить первым жителям СберСити ключи от их квартир. Нам важно, чтобы все жители получали здесь лучшие условия для жизни и работы. Для этого мы используем экспертизу и технологический потенциал Сбера, накопленные за многие годы. Сейчас на разных стадиях работы у нас находится 1,5 млн кв. м недвижимости из 5 млн кв. м предусмотренных проектом. До конца этого года планируется завершить строительство следующих жилых кварталов. А к концу 2026 года будут построены основные объекты: жилые и офисные здания, центральная площадь, первая школа и детский сад. В дальнейшем — поликлиники, автомобильный мост, набережные вдоль Москвы-реки, еще больше парков и скверов», отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В квартале В10 распложено 168 квартир общей площадью более 21 тыс. квадратных метров. Все жилье продается с отделкой и оборудовано системой «умный дом», которая предусматривает заранее созданные сценарии. Например, сценарий «Я дома» позволяет включить освещение в прихожей, активировать работу датчиков движения в коридорах и санузлах для автоматического адаптивного освещения в зависимости от времени суток, запустить подогрев полов, а также климатические системы в комнатах и кухне. Это позволяет поддерживать заданную температуру и обеспечивать индивидуальный климат в каждой из комнат. При этом сценарии можно менять и подстраивать под себя, а также создавать новые для дополнительного удобства. Элементами «умного дома» можно управлять как с помощью привычных устройств (настенных выключателей, панелей управления и сценарных кнопок), так и в мобильном приложении и даже голосом с помощью AI-помощника Салют.

Работы по благоустройству придомовой территории В10 завершены. Пространство разделено на ряд обособленных зон, удобных для семейного или уединенного отдыха, работы на воздухе, занятий спортом и детских игр. Просторный двор, закрытый от машин, оформлен в эко-стиле.

Каждый квартал СберСити будет со своим природным колоритом. Авторские ландшафтные решения В10 напоминают флору Карелии: насыпные холмы, хвойные растения, разноуровневое озеленение, приближенное к естественному природному рельефу. Рядом с В10 расположен парк и ручей с крупными натуральными камнями из Карелии и водными каскадами.

В СберСити предусмотрена комплексная инфраструктура для многопоточной сортировки мусора. Во всех квартирах будут диспоузеры — кухонные измельчители пищевых отходов. В каждом дворе устанавливаются инлеты — специальные приемные устройства вакуумной системы мусороудаления. Также на территории района организован раздельный сбор мусора: бумага, пластик, стекло, металл.

«В СберСити появились долгожданные первые жители, которые в ближайшее время смогут оценить новый образ и качество жизни. Это исторический момент. В прошлом эта территория не была заселена и не имела никакой инфраструктуры. Сейчас в Рублево-Архангельском строится город будущего. Это новая страница в истории Сбера и Москвы. Для нас эти жители как самый первый вкладчик Сбербанка — Николай Кристофари. Они внесли свой вклад в историю и развитие СберСити. В10 — наш первый квартал, и мы постарались создать в нем максимально комфортные условия для жизни», — сказал генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев.

Рядом с кварталом В10 ведется активное строительство детского сада для 350 малышей, а также школы на 1030 учеников. После завершения строительства детсад и школу передадут в городскую собственность.

В ближайшее время для жителей СберСити запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская» и «Строгино». В конце 2027 года ожидается открытие станции метро «Рублево-Архангельское», подземный переход соединит ее с центральным офисом компаний-партнеров Сбера. Развитие дорожной сети СберСити предусматривает строительство автомобильного моста на Рублевское шоссе. Это позволит добираться до центра Москвы еще быстрее.

Новый район также включили в водную транспортную систему Москвы: будущая сеть речных электротрамваев получит остановку под названием «СберСити» и свяжет Рублево-Архангельское с разными районами Москвы. СберСити расположен почти в равной удаленности от двух основных аэропортов города — Внуково (30 км) и Шереметьево (24 км). Жители СберСити смогут удобно переключаться с природы на мегаполис, выбирая подходящий способ передвижения в зависимости от времени суток, сезона или настроения.

В СберСити создается полноценная городская инфраструктура для жизни: будет построено 16 детских садов, 8 школ, появятся филиалы ведущего университета страны, 2 поликлиники, гериатрическая резиденция. Жители смогут жить, работать и отдыхать рядом с домом. Для семей создаются все необходимые условия, чтобы СберСити стал домом для многих поколений.

«Единственное, что можно сказать, — круто! Сбер умеет удивлять. Мы жили в предвкушении и теперь испытали чувство приятного удивления. Одно дело сначала посмотреть план квартиры и совсем другое увидеть ее наяву. Все воспринимается совершенно по-другому. Здесь все продумано для комфортной жизни. Чувствуется, что все сделано с любовью и для людей. Хочется скорее заехать и ощутить новую жизнь в городе будущего. Думаю, новоселье будет пышным, пригласим родственников и друзей. Очень рады, что стали первыми жителями нового района! Самое большое впечатление даже не от квартиры, а от самого района, где будем жить. Инфраструктура, двор, подъезд — все нравится. У нас в семье трое детей, поэтому самый главный вопрос — школа, очень ждем ее открытия», — рассказали одни из первых жителей СберСити Сергей и Татьяна Дубинины.