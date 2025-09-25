Сбербанк собрал профессионалов рынка недвижимости на конференции

Сбербанк провел конференцию для агентств недвижимости и застройщиков. В рамках мероприятия более 70 участников рынка обсудили значимость взаимодействия между банками, агентствами недвижимости и застройщиками для успешного развития рынка жилья. Спикеры поделились своим опытом и представили успешные кейсы реализации проектов в сфере строительства и продажи жилой недвижимости.

«Взаимодействие банков, агентств недвижимости и застройщиков является ключевым фактором устойчивого роста рынка жилой недвижимости. Наш банк активно развивает цифровые сервисы для всех участников рынка — от онлайн-кредитования до платформенных решений для сделок с недвижимостью. Особое внимание уделяем долгосрочным партнерствам, позволяющим выстраивать предсказуемые цепочки создания стоимости для всех сторон», — заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Он выразил уверенность, что реализация совместных проектов позволит не только развивать рынок, но и повысить качество жилья в Подмосковье.

«Участие в данной конференции позволило нам укрепить сотрудничество с ключевыми игроками рынка недвижимости и получить ценные инсайты для дальнейшего развития наших проектов», — сказала участник конференции Виктория Ивченко.